В Щёлкове покупатель попытался украсть из магазина роллы, креветки и колбасу
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
32-летнего мужчину, попытавшегося тайком вынести продукты из магазина в Щёлкове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из гипермаркета, расположенного на Пролетарском проспекте.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей набрал дорогостоящие товары, включая креветки, роллы, колбасы и кондитерские изделия, а на кассе самообслуживания оплатил только несколько упаковок лапши быстрого приготовления и попытался покинуть магазин. Общая сумма ущерба могла составить около семи тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии остановили недобросовестного покупателя и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.