В российском городе иностранец пытался сжечь храм по заданию террористов
В Барнауле суд назначил иностранцу наказание в виде 15 лет лишения свободы за попытку поджога храма по указанию международной террористической структуры. Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Следствие установило, что мужчина 1984 года рождения, действуя в пользу международной террористической группировки, попытался поджечь один из храмов в краевом центре с помощью зажигательной смеси. Силовики задержали его до того, как он смог довести задуманное до конца.
2-й Восточный окружной военный суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности признанной в РФ террористической организации). Согласно приговору, первые четыре года мужчина отбудет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
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