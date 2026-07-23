В российском городе иностранец пытался сжечь храм по заданию террористов

23 июля 2026, 14:23

Суд в Барнауле приговорил иностранца к 15 годам колонии за попытку поджога храма

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Барнауле суд назначил иностранцу наказание в виде 15 лет лишения свободы за попытку поджога храма по указанию международной террористической структуры. Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.