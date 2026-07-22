В Подмосковье третьи сутки ищут девочку

22 июля 2026, 10:51

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В одном из городов Московской области продолжаются поиски девочки, пропавшей несколько дней назад. Она ушла из дома и не взяла с собой телефон. Соответствующая информация появилась в Telegram-каналах.





Родственники обратились в полицию вскоре после исчезновения. Правоохранительные органы проверяют все возможные обстоятельства произошедшего, в том числе информацию о круге общения ребенка. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В поисковой операции участвуют волонтеры, спасатели и сотрудники экстренных служб.



Специалисты обследуют лесные массивы и прилегающую территорию, проверяют записи камер видеонаблюдения. В работе задействованы беспилотники с тепловизорами и системой анализа изображения. Любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребенка, следует сообщать в экстренные службы по номеру 112 или в полицию.