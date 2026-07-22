Сотрудник знаменитого заповедника едва не стал жертвой тигра

22 июля 2026, 11:55

В Индии сотрудники заповедника спасли коллегу из когтей тигра

Фото: iStock/TonyBaggett

Работники индийского заповедника Корбетт спасли жизнь коллеге, который едва не стал жертвой тигра. Об этом сообщает портал Pioneer Edge.