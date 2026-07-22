Сотрудник знаменитого заповедника едва не стал жертвой тигра
Работники индийского заповедника Корбетт спасли жизнь коллеге, который едва не стал жертвой тигра. Об этом сообщает портал Pioneer Edge.
Инцидент произошел 20 июля во время патрулирования территории национального парка. Тигр набросился на 32-летнего Питамбара из засады, но коллеги мгновенно пришли мужчине на помощь и вырвали его из когтей хищника.
Пострадавший отделался незначительными травмами, однако руководство настояло на его госпитализации и полном обследовании. Директор питомника Рахул Мишра отметил, что из-за сезона дождей хищники особенно активны, поэтому сотрудникам нужно быть более осторожными.
Национальный парк Корбетт — старейший и самый известный заповедник Индии, созданный в 1936 году для спасения популяции бенгальских тигров. На его территории обитает множество видов млекопитающих и птиц.
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