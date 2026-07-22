Землетрясение произошло в Приморье

22 июля 2026, 11:33

У побережья Приморья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Фото: iStock/allanswart

В акватории Японского моря возле побережья Приморского края зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает телеграм-канал «Маглипогода».





Эпицентр сейсмособытия находился возле побережья Тернейского района напротив села Малая Кема. Как отметил источник, очаг залегал на большой глубине, поэтому на поверхности подводные толчки никак не ощущались. Угрозу цунами в регионе также не объявляли.



Ранее сообщалось, что возле восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 67,7 километра.