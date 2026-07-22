Российская пенсионерка решила переоформить пенсию и лишилась всех сбережений

22 июля 2026, 10:18

Мошенники выманили 11 млн рублей у пенсионерки с Камчатки

Фото: iStock/Tero Vesalainen

72-летняя жительница Камчатского края поверила мошенникам и лишилась более 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.