Российская пенсионерка решила переоформить пенсию и лишилась всех сбережений
72-летняя жительница Камчатского края поверила мошенникам и лишилась более 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в июне пожилой женщине позвонила лжесотрудница Пенсионного фонда, которая заявила о необходимости переоформить пенсию и попросила продиктовать код из СМС. Пенсионерка назвала его, но вскоре заподозрила обман и прервала разговор. Однако затем с ней связался мужчина, представившийся силовиком. Он заявил, что от ее имени берут кредит на 1,3 млн рублей для перевода в пользу ВСУ.
После этого женщина три недели находилась под контролем мошенников, ей запрещали общаться с родными и смотреть новости. По указанию кураторов она обналичила все свои деньги и постепенно передавала курьеру, а еще часть средств отправила почтой в другой регион. Пенсионерка верила, что это поможет сохранить ее сбережения.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время правоохранители занимаются поисками причастных.
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