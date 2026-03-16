В Подмосковье трое молодых людей вымогали деньги у своей 20-летней знакомой
Полицейские задержали в Электростали двух мужчин в возрасте 20 и 26 лет, а также 17-летнюю девушку по подозрению в вымогательстве денег у их 20-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники угрожали жертве пистолетом и требовали отдать им 200 тысяч рублей под предлогом возврата несуществующего долга.
«Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала деньги, а потом обратилась в полицию», — говорится в сообщении.На месте проживания злоумышленников полицейские обнаружили два пистолета и мачете. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.
Двух совершеннолетних вымогателей отправили до суда под арест, а их 17-летнюю подельницу отпустили под подписку о невыезде.