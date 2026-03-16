Популярный певец разбился на мотоцикле

Фото: iStock/Osobystist

Колумбийский певец по имени Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, разбился на мотоцикле. Об этом сообщает Need To Know.



Трагедия произошла днем 10 марта недалеко от города Медельин. В тот день 30-летний исполнитель потерял управление на высокой скорости, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр.

Мужчина был еще жив, когда на место прибыли медики, но скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сейчас полиция продолжает выяснять все причины и обстоятельства аварии.

Известно, что Zalek родился в городе Барранкилья и считался одной из главных восходящих звезд на родине. Он записал несколько песен с именитыми исполнителями, а недавно выпустил трек Ay Amor, клип на который просмотрели около десяти миллионов человек только на YouTube.

Лидия Пономарева

