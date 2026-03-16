Популярный певец разбился на мотоцикле
Колумбийский певец по имени Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, разбился на мотоцикле. Об этом сообщает Need To Know.
Трагедия произошла днем 10 марта недалеко от города Медельин. В тот день 30-летний исполнитель потерял управление на высокой скорости, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр.
Мужчина был еще жив, когда на место прибыли медики, но скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сейчас полиция продолжает выяснять все причины и обстоятельства аварии.
Известно, что Zalek родился в городе Барранкилья и считался одной из главных восходящих звезд на родине. Он записал несколько песен с именитыми исполнителями, а недавно выпустил трек Ay Amor, клип на который просмотрели около десяти миллионов человек только на YouTube.
