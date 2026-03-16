Пропавшую мать с двумя детьми нашли закопанными в лесу
Тела матери и двоих детей нашли в штате Алабама через полтора месяца после их исчезновения. Об этом сообщает издание Local 12, ссылаясь на офис шерифа округа Мобил.
40-летняя Аурелия Чок Как бесследно исчезла 31 января вместе со своей дочерью и сыном — 17-летней Нюркой Зулетой Чок и двухлетним Энтони Гарсией Чоком. Семью объявили в розыск. 13 марта полиция нашла останки всех троих — они были завернуты в пластик и закопаны в лесу. Лежавшие рядом именные украшения помогли установить личности убитых.
Подозреваемым проходит 31-летний Хуан Карлос Аргует Герра, задержанный еще 9 февраля. Изначально следовали полагали, что он похитил семью, однако теперь его обвиняют в убийстве, краже со взломом и надругательстве над телами погибших.
Читайте также: