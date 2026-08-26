В Подмосковье трудоустроили по квоте более 1400 ветеранов боевых действий
Свыше 1 400 ветеранов боевых действий трудоустроились в Московской области на квотируемые рабочие места с момента принятия соответствующего закона в 2024 году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента региона.
Рабочие места ветеранам боевых действий должны предоставлять компании с числом сотрудников от 100 человек. При этом квота считается выполненной только при реальном трудоустройстве.
«Возвращение наших бойцов к мирной жизни, помощь им в адаптации, поиске работы является важнейшим направлением нашей деятельности», — подчеркнул Брынцалов.Он добавил, что для поощрения компаний и организаций, нанимающих ветеранов, Московская областная Дума уже два года проводит конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». При этом оценивается не только факт заключения трудового контракта, но и использование различных адаптационных программ и создание особых условий.