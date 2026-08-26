В Подмосковье трудоустроили по квоте более 1400 ветеранов боевых действий

26 августа 2026, 10:58

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 1 400 ветеранов боевых действий трудоустроились в Московской области на квотируемые рабочие места с момента принятия соответствующего закона в 2024 году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента региона.





Рабочие места ветеранам боевых действий должны предоставлять компании с числом сотрудников от 100 человек. При этом квота считается выполненной только при реальном трудоустройстве.





«Возвращение наших бойцов к мирной жизни, помощь им в адаптации, поиске работы является важнейшим направлением нашей деятельности», — подчеркнул Брынцалов.