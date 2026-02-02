В Ленобласти мужчины подожгли вышку сотовой связи за 500 долларов

02 февраля 2026, 15:58

Фото: iStock/Egor Suvorov

В Ленинградской области задержали молодых людей за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.