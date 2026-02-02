В Ленобласти мужчины подожгли вышку сотовой связи за 500 долларов
В Ленинградской области задержали молодых людей за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о возгорании вышки вблизи трассы А-120 у деревни Черемыкино в Ломоносовском районе поступило в полицию в ночь на 2 февраля. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.
В ходе осмотра территории полицейские обнаружили и задержали двоих молодых людей, скрывавшихся в лесном массиве неподалёку. У них изъяли лом и мобильные телефоны. Фигурантов доставили в отдел полиции. Установлено, что они являются жителями Приморского района Санкт-Петербурга.
Молодые люди сообщили, что получили предложение совершить поджог вышки связи через один из мессенджеров от неизвестного лица, пообещавшего им вознаграждение в размере 500 долларов.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К тому же проверяется возможная причастность задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности.
