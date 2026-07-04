В Подмосковье УАЗ протаранил продуктовый магазин и травмировал покупательницу

04 июля 2026, 15:54

В Пушкино женщина пострадала при наезде автомобиля на здание магазина

Фото: Istock/choochart choochaikupt

В Подмосковье автомобиль въехал в здание магазина. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в результате случившегося пострадала покупательница.