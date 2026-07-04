В Подмосковье УАЗ протаранил продуктовый магазин и травмировал покупательницу
В Подмосковье автомобиль въехал в здание магазина. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в результате случившегося пострадала покупательница.
Инцидент произошёл в Пушкине. Автомобиль марки УАЗ двигался по улице Колхозной и сначала столкнулся с попутным легковым автомобилем. После удара он потерял управление, а его машина вылетела на тротуар и врезалась в фасад торговой точки.
От удара витрина частично обрушилась, а на месте происшествия остались осколки стекла и деформированные элементы кузова. В результате ДТП одна из покупательниц получила травмы.
Очевидцы вызвали скорую помощь, и медики оперативно доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют точные обстоятельства столкновения и опрашивают свидетелей.
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