Самолёт, следующий из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия над Чёрным морем
Экипаж пассажирского самолёта «Азимут» подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании «Азимут» выполнял рейс по маршруту Стамбул — Минеральные Воды. Примерно через 20 минут после взлёта пилоты подали сигнал SOS.
В этот момент лайнер находился над акваторией Чёрного моря. Командир воздушного судна принял решение развернуть машину и взять курс обратно на Стамбул. Причиной такого решения стали возможные неполадки в системах самолёта.
На борту Sukhoi Superjet находится до 103 пассажиров. В настоящий момент экипаж продолжает полёт в сторону аэропорта вылета. Авиадиспетчеры уже оповестили наземные службы о нештатной ситуации и готовятся к возможной посадке.
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