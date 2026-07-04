Чёрный дым накрыл Ставрополь из-за масштабного пожара в промзоне
В Ставрополе произошёл серьёзный пожар на территории индустриального парка «Мастер». Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Возгорание охватило складское помещение, где хранились лакокрасочные материалы. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров, из-за чего город накрыло густое облако чёрного дыма.
По предварительным сведениям, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. В результате инцидента пострадал один человек — его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, спасательных служб и полиции.
Ранее сообщалось о серьёзном лесном пожаре в Подмосковье. Установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности.
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