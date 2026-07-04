В Ростове-на-Дону конкурент подкараулил курьера у магазина и принялся душить

04 июля 2026, 13:36

В Ростове-на-Дону мужчина набросился на коллегу и разбил его электровелосипед

Фото: Istock/Anton Novikov

В Ростове-на-Дону организатор праздников набросился на коллегу-курьера с кулаками и разбил его электровелосипед. Подробности приводит 161.RU.