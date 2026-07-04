В Ростове-на-Дону конкурент подкараулил курьера у магазина и принялся душить
В Ростове-на-Дону организатор праздников набросился на коллегу-курьера с кулаками и разбил его электровелосипед. Подробности приводит 161.RU.
Молодой человек вышел из магазина в форменной куртке, держа в руках пакеты с заказами. В этот момент сбоку к нему подбежал неизвестный мужчина, резко схватил его за шею, навалился всем телом и с силой толкнул обратно внутрь торговой точки.
Пострадавший успел добежать до подсобного помещения и заблокировать дверь изнутри. Однако нападавший не спешил уходить: он остался ждать у входа и в агрессивной форме принялся бить ногами электровелосипед, на котором курьер доставлял заказы.
Как выяснилось позже, молодой человек лично знает своего обидчика. По словам потерпевшего, между ними давно существует соперничество, и агрессор пытается устранить его как конкурента. Оба гражданина зарабатывают на проведении праздников.
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