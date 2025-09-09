В Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры разбился на мотоцикле, опаздывая на урок
В Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и в итоге разбился на мотоцикле. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.
Авария случилась накануне в Зарайске. Погибшим оказался 32-летний учитель школы № 1 Андрей Заикин. Он опаздывал на урок, и на видео видно, что ехал значительно быстрее других участников движения. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на асфальт. В итоге Заикин оказался под колесами автомобиля.
По данным издания, смерть преподавателя стала большой трагедией для учеников. В этом году кандидатуру Заикина утвердили на местную доску почета.
