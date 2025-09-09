Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына
В Ленинградской области отец нашел мертвым девятилетнего сына в его комнате. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, трагедия произошла вечером 8 сентября в частном доме в Виллозском поселении Ломоносовского района. Когда бригада скорой помощи прибыла на адрес, ребенок уже не дышал.
Предположительно, школьник не оставил предсмертной записки. На надпись на двери, в которой он попросил побыть в тишине, родители перестали обращать внимание.
Известно, что мальчик был младшим ребенком в полной семье. Он учился в третьем классе в петербургской школе, проблем с успеваемостью и одноклассниками не имел. По словам родных, интернет и соцсети не занимали его время. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося.
