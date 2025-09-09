Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

09 сентября 2025, 10:40

В Ленобласти отец нашел девятилетнего сына мертвым в его комнате

Фото: iStock/John Kevin

В Ленинградской области отец нашел мертвым девятилетнего сына в его комнате. Об этом сообщает «Фонтанка».