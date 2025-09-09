В Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб
Сегодня утром в Ростовской области произошла трагедия: во время проведения сельскохозяйственных работ разбился самолет Ан-2. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ЧП случилось около 09:20 по московскому времени на территории одной из агробаз региона. По предварительным данным, пилот не успел покинуть борт, и его жизнь, к сожалению, не удалось спасти. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали работу по выяснению причин крушения и ликвидации последствий.
Ранее стало известно, что в Подмосковье разбился легкомоторный самолёт «Авиатика», в результате чего погиб пилот.
До этого легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
