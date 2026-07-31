В МФЦ Подмосковья стартует приём заявок на голосование по месту нахождения
Заявки на голосование по месту нахождения начнут принимать в офисах «Мои документы» Московской области в ближайший понедельник — 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
Заявление можно будет подать до 14 сентября включительно. С собой нужно взять паспорт гражданина России.
«Избирателям не придётся тратить время на поездки за открепительными: выбрать участок рядом с домом или работой можно за один визит в любой офис МФЦ», — сказала директор Центра компетенций госуправления Московской области Галина Варганова.Услуга по приёму заявлений оказывается бесплатно.
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.