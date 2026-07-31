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В МФЦ Подмосковья стартует приём заявок на голосование по месту нахождения

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Заявки на голосование по месту нахождения начнут принимать в офисах «Мои документы» Московской области в ближайший понедельник — 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.



Заявление можно будет подать до 14 сентября включительно. С собой нужно взять паспорт гражданина России.

«Избирателям не придётся тратить время на поездки за открепительными: выбрать участок рядом с домом или работой можно за один визит в любой офис МФЦ», — сказала директор Центра компетенций госуправления Московской области Галина Варганова.
Услуга по приёму заявлений оказывается бесплатно.

Выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.
Лев Каштанов

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