В МФЦ Подмосковья стартует приём заявок на голосование по месту нахождения

31 июля 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Заявки на голосование по месту нахождения начнут принимать в офисах «Мои документы» Московской области в ближайший понедельник — 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.





Заявление можно будет подать до 14 сентября включительно. С собой нужно взять паспорт гражданина России.





«Избирателям не придётся тратить время на поездки за открепительными: выбрать участок рядом с домом или работой можно за один визит в любой офис МФЦ», — сказала директор Центра компетенций госуправления Московской области Галина Варганова.