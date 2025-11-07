В Подмосковье упростили оформление компенсации на оплату домашнего телефона

07 ноября 2025, 10:54

оригинал Фото: istockphoto.com/Dobrila Vignjevic

К онлайн-услуге по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон на подмосковном госпортале добавили «умный сервис». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Новый сервис проверяет право на получение компенсации до отправки заявления.





«Если ранее назначенная выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю предложат выбрать другую цель обращения. Кроме того, ему сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены», – пояснила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.