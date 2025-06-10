В Подмосковье упростили оформление разрешений на капитальное строительство

10 июня 2025, 22:29

оригинал Фото: Фотобанк МО

Оформлять разрешения на строительство объектов капитального строительства в Подмосковье теперь станет проще. На портале госуслуг региона обновили соответствующую услугу, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи региона.





Чтобы упростить процедуру подачи заявления, к услуге по оформлению разрешений на капитальное строительство подключили четыре новых сервиса.

«Теперь при вводе кадастрового номера автоматически заполняется адрес объекта. Помимо этого, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета. Начал работу и сервис предпроверки пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон. К тому же вместе с заявлением теперь автоматически формируется запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.