В Подмосковье упростили оформление разрешений на капитальное строительство
Оформлять разрешения на строительство объектов капитального строительства в Подмосковье теперь станет проще. На портале госуслуг региона обновили соответствующую услугу, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи региона.
Чтобы упростить процедуру подачи заявления, к услуге по оформлению разрешений на капитальное строительство подключили четыре новых сервиса.
«Теперь при вводе кадастрового номера автоматически заполняется адрес объекта. Помимо этого, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета. Начал работу и сервис предпроверки пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон. К тому же вместе с заявлением теперь автоматически формируется запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Как пояснили в ведомстве, перед строительством или реконструкцией жилых и нежилых зданий, а также других объектов капитального строительства нужно получить разрешение. Бесплатно оформить его можно с помощью электронной услуги «Разрешение на строительство объектов капитального строительства».
Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале в течение пяти рабочих дней.