В Подмосковье упростили оформление разрешения на земляные работы

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Услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ на подмосковном госпортале оптимизировали, благодаря чему необходимый для подачи заявки список документов сократился в два раза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь для оформления ордера на земляные работы необходимо предоставлять пять документов вместо десяти. Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах — для этого достаточно ввести номер и дату ордера в электронную форму», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Онлайн-услуга по выдаче ордеров на земляные работы размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — подразделе «Строительные работы». Для получения этой услуги оплата не требуется.
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Лев Каштанов