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В Подмосковье упростили оформление разрешения на земляные работы

Фото: istockphoto.com/Maksim Safaniuk

Фото: istockphoto.com/Maksim Safaniuk

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Услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ на подмосковном госпортале оптимизировали, благодаря чему необходимый для подачи заявки список документов сократился в два раза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь для оформления ордера на земляные работы необходимо предоставлять пять документов вместо десяти. Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах — для этого достаточно ввести номер и дату ордера в электронную форму», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Онлайн-услуга по выдаче ордеров на земляные работы размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — подразделе «Строительные работы». Для получения этой услуги оплата не требуется.

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В музее Каширы провели масленичный квест
28 февраля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Театрализованный квест «По следам Масленицы» провели в Каширском краеведческом музее, участниками необычного испытания стали четвероклассники местной школы №4, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Квест, в ходе которого ребята познакомились с обычаями и традициями масленичной недели на Руси, провели персонажи русских народных сказок: Баба Яга, Василиса Премудрая и сударыня Молочная речка. Участники квеста участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и проходили испытания, а в награду «получили» от героев сказок экспонаты — горшочек, кринку и ступку», — рассказала директор Каширского краеведческого музея Ольга Халаим.
Квест очень понравился юным участникам, они особенно отметили интересный сюжет и костюмы ведущих.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 февраля составила четыре балла
28 февраля 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, основные заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехала 961 тысяча машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе призвали водителей быть аккуратными и внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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В девяти домах округа Красногорск заменят лифты
28 февраля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Двенадцать новых лифтов установят в девяти многоквартирных домах, расположенных в городском округе Красногорск, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», информацию об этом пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Новые лифты отличаются высокой скоростью движения, при этом они работают намного тише. Кроме того, они оснащены современными системами безопасности, сто особенно важно для пассажиров с маленькими детьми и пожилых людей», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в текущем году планируется установить 376 новых лифтов в 136 жилых домах. Узнать адрес и сроки проведения работ можно на интерактивной карте на сайте подмосковного Фонда капитального ремонта.

МинЖКХ Московской области активно ведёт свою страницу в соцсети и регулярно информирует жителей разных округов Подмосковья о текущих и планируемых работах.

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В Московской области за неделю ликвидировали 414 засоров
28 февраля 2025, 09:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

За неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» устранили 414 засоров в канализационных системах семи городских округов Восточной части Подмосковья, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Кроме того, было ликвидировано 103 технических сбоя, из них 66 — на водопроводных сетях, 25 — на канализационных, 12 — на тепловых. Большая часть работ проводилась без отключения ресурсов, что позволило минимизировать неудобства для жителей.

Также было обработано более 400 заявок от жителей Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электростальского, Ногинского и Щёлковского городских округов. Большинство обращений касалось проблем с канализацией.

Важно отметить, что основной причиной засоров является неправильное использование канализационных систем, когда в них сбрасываются нерастворимые вещества и материалы. В результате в трубах скапливаются тряпки, влажные салфетки и другие предметы, образующие плотные пробки и приводящие к серьёзным последствиям, таким как аварии, дорогостоящий ремонт, затопление и повреждение имущества.

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На промышленном объекте в Ленинском округе обнаружили 17 нелегалов
28 февраля 2025, 09:15

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории одного из промышленных объектов в селе Беседы Ленинского округа, в результате были обнаружены 17 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отделение полиции доставили 31 иностранного гражданина, их проверили по информационным базам и обнаружили, что 17 приезжих из Средней Азии нарушают режим пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На каждого из нарушителей составили протокол и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

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