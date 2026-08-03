Достижения.рф

В Подмосковье упростили оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В услугу по признанию нуждающимся в социальном обслуживании, размещённую на госпортале Московской области, добавили семь «умных» сервисов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Сервисы проверяют наличие ранее поданных, но ещё не рассмотренных обращений, сверяют данные о подопечных, включая действующие выплаты и льготы, самостоятельно заполняют информацию о детях, а также находят аккаунты совершеннолетних членов семьи на портале и рассылают им уведомления о согласии на обработку персональных данных.

«Новые сервисы значительно упрощают заполнение онлайн-формы заявления, экономят время пользователей и сводят к минимуму вероятность ошибок при подаче заявки», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга размещена а разделе «Поддержка», подразделе «Доступная среда».
Лев Каштанов

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