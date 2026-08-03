В Подольске врачи извлекли зуб с циркониевой коронкой из пищевода пациентки

03 августа 2026, 12:53

Фото: Istock/Georgiy Datsenko

В Подмосковье врачи извлекли зуб с циркониевой коронкой из пищевода пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





В Подольске медики экстренно помогли пожилой женщине, которая случайно проглотила зуб вместе с коронкой. Ранее пациентка перенесла операцию, после которой её пищевод сузился до шести мм.



Инородное тело застряло именно в этом месте и вызвало серьёзные нарушения глотания. Врачи решили провести срочное вмешательство. Врач-эндоскопист Подольской больницы Виктор Чернов пояснил, что при исследовании пищевода специалисты обнаружили инородное тело на глубине около 35 см от резцов.

«Ситуация осложнялась тем, что коронка была вклинена в сужение пищевода, что создало определённые технические трудности при её захвате и извлечении, которое было проведено с помощью специального эндоскопического инструментария», — сообщил Чернов.