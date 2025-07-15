В Подмосковье упростили онлайн-оформление пропуска для проезда по МКАД
Оформить на портале госуслуг Московской области разрешение для проезда по МКАД для грузовых машин стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
Современная технология позволяет проанализировать составляющие заявки до её отправки, что снижает риск отказа.
«Теперь все документы, необходимые для получения такого разрешения, оперативно проверяет нейросеть», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Разрешение для транзитного проезда по МКАД необходимо грузовикам массой более 3,5 тонны. При заполнении онлайн-формы заявления искусственный интеллект проверит все загружаемые документы: паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, водительские права и пр. Если какой-то из файлов не пройдёт проверку, заявитель сразу узнает об этом и сможет заменить скан документа.