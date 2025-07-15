В Подмосковье упростили онлайн-оформление пропуска для проезда по МКАД

15 июля 2025, 10:41

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Оформить на портале госуслуг Московской области разрешение для проезда по МКАД для грузовых машин стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.





Современная технология позволяет проанализировать составляющие заявки до её отправки, что снижает риск отказа.





«Теперь все документы, необходимые для получения такого разрешения, оперативно проверяет нейросеть», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.