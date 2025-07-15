В подмосковной Дубне удар молнии по подстанции попал на видео
В подмосковной Дубне жители засняли удар молнии по подстанции, после чего в некоторых домах погас свет. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что после удара электричество пропало в соседних домах на проспекте Боголюбова. Видео было снято во время того, когда в населенном пункте бушевала стихия. Отмечается, что спустя некоторое время была возобновлена подача электричества.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается неустойчивая погода с кратковременными осадками. Из-за этого в столице ожидаются душные дни. При этом в сравнении с прошлой неделей, ночи в городе станут прохладнее.
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