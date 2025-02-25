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Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки

В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки

Фото: istockphoto.com/Chagin

Фото: istockphoto.com/Chagin

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Услугу по установлению возмездной опеки над несовершеннолетним в Московской области, доступную на региональном госпортале, обновили, благодаря чему она стала удобнее для пользователей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь в рамках одной услуги доступно несколько опций. Например, можно в онлайн-режиме как подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, так и заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис»: он проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определённого ребёнка», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформленный через областной портал договор об установлении возмездной опеке поступит в электронном виде в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — девять рабочих дней.

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#московская область
#подмосковье
Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе приблизилась к 70%
25 февраля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» на территории Ленинского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, отопление, канализация и водоснабжение, пожаротушение, охранная и пожарная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же ведётся установка витражей и черновая отделка. Через две недели приступим к отделке на втором этаже», — рассказал технический директор компании-девелопера «Брусника» в Москве и Московской области Павел Балин.
Отмечается, что в марте начнётся благоустройство пришкольной территории. Сдать школу-новостройку в эксплуатацию должны в текущем году.

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#минжилполитики мо
#школа
#строительство
#ленинский городской округ
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Матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» завершилась вничью
25 февраля 2025, 09:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Лужниках состоялась матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» 80-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам боевых действий, турнир завершился со счётом 5:5, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участниками встречи стали титулованные спортсмены — победители и призёры первенств и чемпионатов Европы.

«От Московской области победителями стали Темур Худоян в весе до 92 килограммов, Андрей Егоров в весе до 80 килограммов, Леон Курчиев в весе до 71 килограмма, Нестор Джанба в весе до 63,5 кг и Хасан Салохидинов в весе до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
За Подмосковье выступали также боксёры Владислав Комаров, Кирилл Ерофеев, Даниил Хоружий, Артём Палюткин и Назар Назаров.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Новоград Монино» планируется строительство детского сада на 300 мест
25 февраля 2025, 09:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Щёлково на территории ЖК «Новоград Монино» построят детский сад, рассчитанный на 300 детей. Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ООО СЗ «АВЕРУС».
Общая площадь детского сада составит 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и процедурную, игровые зоны, а также кабинеты логопеда и психолога.

Проект ЖК «Новоград Монино» охватывает территорию в 79 гектаров и включает создание двух районов среднеэтажной застройки с необходимой социальной инфраструктурой. На первом этапе будет возведён Северный район — 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. В дальнейшем в Южном районе построят ещё 25 домов такой же высоты, рассчитанных на 3949 квартир.

Подмосковные застройщики, включая компании ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, создают в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, используя внебюджетные источники финансирования.

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#детский сад
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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 февраля составила четыре балла
25 февраля 2025, 09:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 25 февраля, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 916 тыс. машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Раменская молодёжь приняла участие в акции «Нашим Героям»
25 февраля 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Участие в патриотических мероприятиях, состоявшихся в рамках всероссийской акции «Нашим Героям», приняли волонтёры, а также ребята, которые занимаются в отделе досуговой деятельности «Юность» Раменского молодёжного центра, сообщает пресс-служба администрации округа.
«В рамках акции «Уроки мужества» освещались подвиги бойцов, медиков и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Особое внимание было уделено Марии Удаловой — жене штурмовика и матери нескольких детей, которая каждые две недели возит в зону СВО гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках акции была продемонстрирована презентация «Маленькие дела, большая помощь: всё о том, как помочь фронту», также ребята писали письма на передовую и делали окопные свечи.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает финансовую поддержку (гранты, субсидии, премию губернатора «Наше Подмосковье» и страхование жизни и здоровья), а также информационную, консультационную и организационную помощь. Помимо прочего, власти области создают условия для межрегионального обмена волонтёрским опытом. Подробнее о поддержке подмосковных волонтёров можно узнать по ссылке.

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