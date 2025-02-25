В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 25 февраля, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.