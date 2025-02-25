В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки

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Услугу по установлению возмездной опеки над несовершеннолетним в Московской области, доступную на региональном госпортале, обновили, благодаря чему она стала удобнее для пользователей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь в рамках одной услуги доступно несколько опций. Например, можно в онлайн-режиме как подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, так и заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис»: он проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определённого ребёнка», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Она добавила, что оформленный через областной портал договор об установлении возмездной опеке поступит в электронном виде в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — девять рабочих дней.
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Лев Каштанов