Во дворе города Пушкино жители обнаружили утиное семейство

16 июня 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В одном из дворов городского округа Пушкинский вылупились утята. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





На кровле над паркингом дома №15 по улице Тургенева жители заметили разорённое гнездо. Отсутствие утки и утят вызвало тревогу. Под подозрение попали вороны. Однако благодаря бдительности граждан, управляющей организации и камерам видеонаблюдения удалось восстановить ход событий.

«Как выяснилось, утята благополучно вылупились, и мама-утка повела их на первую прогулку по крыше паркинга. Три часа семейство изучало окрестности. Затем пернатые проследовали к реке Серебрянке», – говорится в сообщении.