Загруженность дорог Подмосковья утром 25 июня составила четыре балла

25 июня 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 25 июня, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Основные заторы наблюдаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.