В Подольске состоялся молодежный форум «Точка развития»
Около 160 участников собрал в Подольске молодежный просветительский форум «Точка развития». Он прозодил с 7 по 9 ноября на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Программа включала мастер-классы, интерактивные тренинги, командные задания и сессии по генерации идей.
«Такие мероприятия дают мощный импульс: ты видишь, сколько вокруг активных, неравнодушных людей, и это вдохновляет двигаться дальше», — рассказала студентка колледжа «Московия» Александра Победа.Руководила проектом Евгения Мягкова. Организатором форума выступал комитет по делам молодежи администрации Подольска при поддержке Подольской организации «Российский Союз Молодежи».