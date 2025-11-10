В Подмосковье реализуется проект «Герои Подмосковья» для ветеранов СВО

10 ноября 2025, 09:40

В Московской области реализуется региональный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или бизнесе.