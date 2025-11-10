В Подмосковье реализуется проект «Герои Подмосковья» для ветеранов СВО
В Московской области реализуется региональный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или бизнесе.
Обучение длится один год и проходит в гибридном формате — очно и онлайн. Курсы бесплатные и включают четыре тематических модуля. Между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством наставников.
К участию приглашаются демобилизованные бойцы СВО с высшим образованием и российским гражданством. Регистрация в Московской области не обязательна — подать заявку могут жители любых регионов. Военнослужащие, продолжающие службу, также могут пройти конкурсный отбор и начать обучение после демобилизации.
Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти обучение и стажировку в структурах региона.
