Волонтёры Подмосковья приняли участие в гуманитарной миссии в Ростовской области
Двухнедельная смена гуманитарной миссии сводной группы Молодёжки Народного фронта завершилась в Ростове-на-Дону. В выезде участвовали волонтёры из шести регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ребята работали в двух госпиталях, на станции техобслуживания, на гуманитарных складах и устраняли последствия урагана в школах.
«В госпиталях участники миссии приводили в порядок помещения и прилегающую территорию, вывозили строительный мусор, принимали пациентов на размещение и даже ассистировали на операциях», — говорится в сообщении.На складах с гуманитарной помощью волонтёры расфасовали и упаковали более девяти с половиной тонн помощи, сформировали свыше 800 продуктовых и гигиенических наборов, разгрузили для отправки 28,4 тонны гуманитарных грузов, шесть тонн сыпучих материалов, 15 кубометров древесины и четыре машины. А на станции техобслуживания ребята делали противодроновые навесы для автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.