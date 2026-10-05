Волонтёры Подмосковья приняли участие в гуманитарной миссии в Ростовской области

05 октября 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Молодёжки Народного фронта

Двухнедельная смена гуманитарной миссии сводной группы Молодёжки Народного фронта завершилась в Ростове-на-Дону. В выезде участвовали волонтёры из шести регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба организации.





Ребята работали в двух госпиталях, на станции техобслуживания, на гуманитарных складах и устраняли последствия урагана в школах.





«В госпиталях участники миссии приводили в порядок помещения и прилегающую территорию, вывозили строительный мусор, принимали пациентов на размещение и даже ассистировали на операциях», — говорится в сообщении.