В семи округах Подмосковья с остановок и знаков убрали рекламу и граффити

08 мая 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Нелегальную рекламу и граффити устранили с остановок общественного транспорта и знаков на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Дорожные знаки привели в порядок на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на Октябрьской улице в Красногорске и на Московской улице во Фрязине.





«От вандальных надписей остановочные павильоны очистили на улице Куйбышева в посёлке Менделеево округа Солнечногорск, на Октябрьском проспекте в Люберцах и на улице Советская в посёлке Красково под Люберцами», — говорится в сообщении.