Юные инспекторы движения из Красногорска присоединились к Всероссийской акции

11 ноября 2025, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Отряд юных инспекторов движения «Добрая дорога» из школы №20 Красногорска принял участие в телемосте с ребятами из Ессентуков Ставропольского края. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Дружная страна ЮИД 2025», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Акция направлена на обмен опытом и укрепление дружеских связей детей из разных уголков страны. Несмотря на большие расстояния, общение стало возможным благодаря телемосту.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск



«На видеоконференции активисты отряда «Добрая дорога» познакомились с юными инспекторами движения из Ессентуков, рассказали о кулинарии и традициях гостеприимства своих регионов, поделились опытом пропаганды безопасности дорожного движения. Это стало ярким примером того, как совместные проекты объединяют молодёжь из разных уголков страны», – рассказали в администрации.