В Подмосковье прошёл областной чемпионат «Моё Подмосковье»

В честь Дня Московской области и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Мособлдума совместно с региональным отделением движения «Движение Первых» провела областной чемпионат «Моё Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Соревнования состоялись в спорткомплексе «Борисоглебский» и собрали более 300 школьников — победителей муниципальных этапов. Участники отвечали на вопросы о памятных датах, праздниках и муниципалитетах региона. В этом году к традиционным заданиям добавили квиз-вопросы и 80 новых заданий, посвящённых юбилею Победы.
По итогам чемпионата первое место заняла команда Электростали, второе — Каширы, третье — Орехово-Зуева. В специальных номинациях отличились Щёлково («80-летие Великой Победы») и Реутов («Культура малой родины»).