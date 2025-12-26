Популярная блогерша насмерть сбила пешехода и попала под арест
Американская блогерша Тайнеша Маккарти-Ротен, известная под псевдонимом Tea Tyme, попала под арест за смертельное ДТП, которое произошло во время ее прямой трансляции на платформе TikTok. Об этом пишет газета The Guardian.
По данным газеты, авария произошла 3 ноября, когда блогерша ехала на машине и, не заметив переходившего дорогу мужчину, сбила его. В тот же момент она завершила трансляцию. Пешехода экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти не смогли.
Виновница осталась на месте ДТП, чтобы дать показания полиции. Она заявила, что ехала на зеленый свет и слишком поздно заметила пешехода. После этого ее отпустили. Однако в ходе расследования выяснилось, что женщина солгала: она ехала на красный свет.
Читайте также: