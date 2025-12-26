Популярная блогерша насмерть сбила пешехода и попала под арест

26 декабря 2025, 14:21

Американскую блогершу Tea Tyme арестовали за наезд на пешехода

Фото: iStock/sakhorn38

Американская блогерша Тайнеша Маккарти-Ротен, известная под псевдонимом Tea Tyme, попала под арест за смертельное ДТП, которое произошло во время ее прямой трансляции на платформе TikTok. Об этом пишет газета The Guardian.