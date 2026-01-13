В Подмосковье установили более 1,7 тыс. ёмкостей для сбора текстиля
1 787 ёмкостей для сбора текстиля на вторичное использование и переработку установили на территории Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Текстиль и ёмкостей проходит сортировку. Годную для дальнейшего ношения одежду передают в благотворительные фонды для нужд подопечных, а остальное отправляют на перерабатывающие предприятия.
«Из отслужившего текстиля изготавливают утеплитель для обувной и швейной промышленности, наполнитель для одеял и подушек, тепло- и звукоизоляционные панели для строительной отрасли, геотекстиль для дорожных работ, новые полотна для производства одежды и технические ткани для промышленных нужд», — говорится в сообщении.Запросить разрешение на установку ёмкости для сбора текстиля в Подмосковье можно в онлайн-формате — через областной госпортал. Срок получения услуги составляет семь рабочих дней.