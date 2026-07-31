В Подмосковье установили более 3300 фандоматов по сбору вторсырья

31 июля 2026, 13:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 3 300 фандоматов по сбору на переработку пластиковых бутылок, алюминиевых банок и текстиля установили предприниматели и общественные организации в Московской области. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Размещать фандоматы на муниципальной земле можно бесплатно — по договору с администрацией округа.





«В рамках таких соглашений администрация даёт место под бак, следит за состоянием площадки и подъездных путей. А компания-оператор сама устанавливает бак, забирает из него вещи, следит за чистотой и отчитывается перед администрацией, сколько вторсырья удалось собрать», — пояснил Шапкин.