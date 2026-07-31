В Подмосковье установили более 3300 фандоматов по сбору вторсырья
Свыше 3 300 фандоматов по сбору на переработку пластиковых бутылок, алюминиевых банок и текстиля установили предприниматели и общественные организации в Московской области. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Размещать фандоматы на муниципальной земле можно бесплатно — по договору с администрацией округа.
«В рамках таких соглашений администрация даёт место под бак, следит за состоянием площадки и подъездных путей. А компания-оператор сама устанавливает бак, забирает из него вещи, следит за чистотой и отчитывается перед администрацией, сколько вторсырья удалось собрать», — пояснил Шапкин.Он добавил, что установка фандоматов увеличивает вовлечённость населения в сбор вторсырья.