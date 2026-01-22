В Подмосковье установили ещё три зарядные станции для электрокаров

22 января 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Ещё три электрозарядные зарядные станции (ЭЗС) установила в Московской области компания «Мособлэнерго», они расположены в Чехове, Серебряных Прудах и в Ликино-Дулёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.





Мощность ЭЗС в Ликино-Дулёве и Чехове составляет 200 кВт, а в Серебряных Прудах — 22 кВт.





«Новая электрозарядная станция в Чехове находится у дома №6 на Молодёжной улице, ЭЗС в Ликино-Дулёве — на территории городской парковки на Советской улице, а в Серебряных Прудах — в Центральном микрорайоне у дома №9 по улице Первомайская», — говорится в сообщении.