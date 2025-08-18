В Подмосковье заработал Единый центр управления ЖКХ региона
Единый центр управления жилищно-коммунальных комплексом Московской области открылся в региональном Доме правительства. Работу Центра проверил губернатор Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Центр поступают данные со всех датчиков, установленных на подмосковных объектах ЖКХ, а также обращения жителей.
«Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых ранних этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей. (…) Система слаженно работает тогда, когда есть современное управление, а именно – оперативное и профессиональное реагирование на те или иные вызовы. Если где-то порвался кабель или прорвало трубу, мы должны, имея мощные оснащенные аварийные службы, увидеть это сразу и устранить аварию. А в идеале – не допустить этого. Это те принципы, на которых и создан наш центр управления ЖКХ», — сказал Андрей Воробьёв.В Едином центре управления ЖКХ работают сотрудники трёх министерств области — МинЖКХ, Минчистоты и Минэнерго, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Мониторинг данных ведётся круглосуточно, без выходных и перерывов.
В настоящее время к информационной системе подключено более 2,5 тыс. оборудованных датчиками котельных и 136 центральных тепловых пункта, при этом до конца года в систему планируется завести все 1,318 тыс. ЦТП. Кроме того, у сотрудников Центра есть доступ к схемам коммунальных сетей, что позволяет лучше оценить сроки ремонта в случае аварии. Информацию об этих сроках управляющие компании должны передавать жильцам в течение 15 минут.