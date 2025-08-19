На готовность к зиме проверили свыше 17 тыс. многоквартирных домов Подмосковья
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уже осмотрели перед отопительным сезоном более 17,6 тыс. многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.
Старт проверки жилого фонда был дан в апреле. В случае выявления нарушений управляющим организациям дают время на их устранение.
«Мы проводим осмотры по зоне риска 2025 года. Это более 23 тыс. домов. В категорию входят здания, построенные до 1991 года, объекты с частыми обращениями по отоплению и протечкам кровли, дома с верхним розливом и скатной крышей. Некоторые муниципалитеты отстают от графика. В отношении них принимаем все необходимые меры для своевременного завершения подготовительных мероприятий», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как напомнили в Минчистоты, срок предоставления паспорта готовности МКД к зиме в соответствии с планом-графиком – 15 сентября.