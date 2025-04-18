В Подмосковье установят около 6 тысяч дополнительных мусорных баков

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 6 тысяч дополнительных ёмкостей для сбора мусора установят в Московской области к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Летом в Московской области за счёт дачников увеличивается количество жителей, из-за этого растёт и объём отходов. Для того, чтобы избежать переполнения существующих ёмкостей, на контейнерных площадках региона в преддверии дачного сезона будет установлено ещё около 6 тысяч мусорных баков», — говорится в сообщении.А настоящее время региональные операторы установили уже около 4 тысяч баков для твёрдых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов. До 1 мая планируется установить ещё около 1,8 тыс. ёмкостей для мусора.
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Лев Каштанов