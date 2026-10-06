В Подмосковье устраняют последствия атаки БПЛА
В ночь на 6 октября в ряде городских округов Московской области зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атаки украинских дронов пострадали частные и многоквартирные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Продолжается фиксация ущерба и восстановление.
Последствия атаки зафиксированы в Солнечногорске. В деревне Лыткино в нескольких квартирах были выбиты окна — восстановление остекления проведут совместно с управляющими компаниями. В деревне Дурыкино повреждения получили 19 автомобилей.
В деревне Каменка Дмитровского округа частично повреждены кровли двух домов. Еще одно жилое здание и забор пострадали в деревне Пески.
Для получения компенсации жителям предстоит пройти несколько этапов. Сначала нужно оформить акт осмотра, затем подготовить документы на собственность и заключение независимой экспертизы о стоимости ущерба. После признания граждан потерпевшими администрация решит: провести ремонтно-восстановительные работы или выделить финансовую помощь. Весь пакет документов рассматривается в срок до десяти рабочих дней.
В городском округе Домодедово последствия атаки зафиксированы по 33 адресам — в зоне поражения оказались частные и три многоквартирных дома. Пострадали остекление, фасады, кровли и автомобили. В многоквартирных домах уже закрыли тепловой контур, а новые стеклопакеты установят на следующей неделе. Владельцам частных домов после оценки ущерба выплатят компенсации.
В городском округе Истра разрушения затронули десять частных домов и хозяйственные постройки — в Сафонтьево, Дергайково, Торлопово, Горках и Ядромино. Жителям помогают восстанавливать остекление и утеплять дома. Завершить основные работы планируют до 9 октября.
В Волоколамске в СНТ «Машиностроитель» приступили к ремонту кровли пострадавшего дома. Выбитые окна временно закрывают, после чего начнется их замена.
В результате падения БПЛА в Серпухове повреждены три частных дома на улице Дениса Давыдова. Сотрудники администрации объехали все адреса, встретились с жителями и объяснили порядок оценки ущерба и получения компенсации. По одному дому заявление уже принято, по двум другим документы будут поданы в ближайшие дни. В Ступино в результате атаки беспилотников пострадали шесть частных домов.
После оценки ущерба жителям выделят компенсационные выплаты. Все адреса, где зафиксированы разрушения, держат на контроле главы муниципалитетов и профильные службы. Собственникам окажут всю необходимую помощь в восстановлении имущества.
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