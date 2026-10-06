В Подмосковье устраняют последствия атаки БПЛА

06 октября 2026, 20:50

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В ночь на 6 октября в ряде городских округов Московской области зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атаки украинских дронов пострадали частные и многоквартирные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Продолжается фиксация ущерба и восстановление.