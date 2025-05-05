В Подмосковье устроили домашний парад с оркестром для столетнего ветерана

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В Подмосковье в преддверие 80-летия Великой Победы поздравили столетнего ветерана. Для него сыграл оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил, сообщили в Минобороны.
«Военнослужащие военного оркестра мотострелковой бригады Московского военного округа вместе с юнармейцами и кадетами провели в Подмосковье домашний мини-парад с выступлением оркестра для столетнего участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева. Для него памятные подарки, выступили с песнями и стихами военных лет и прошли торжественным маршем со знаменной группой», – отметили в военном ведомстве.Участник Великой Отечественной войны Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В 1942 году окончил семь классов и поступил в медицинское училище. Проучился там полгода и решил идти в армию.
Его призвали 17 ноября. Обучался в Ленинграде на связиста, затем на радиста. Служил в войсках связи до самого конца войны. В мирное время продолжил служить в армии.
Ветеран удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и медали Жукова, а также юбилейных и ведомственных наград.
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Лора Луганская