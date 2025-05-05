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В Подмосковье устроили домашний парад с оркестром для столетнего ветерана

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

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В Подмосковье в преддверие 80-летия Великой Победы поздравили столетнего ветерана. Для него сыграл оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил, сообщили в Минобороны.
«Военнослужащие военного оркестра мотострелковой бригады Московского военного округа вместе с юнармейцами и кадетами провели в Подмосковье домашний мини-парад с выступлением оркестра для столетнего участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева. Для него памятные подарки, выступили с песнями и стихами военных лет и прошли торжественным маршем со знаменной группой», – отметили в военном ведомстве.
Участник Великой Отечественной войны Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В 1942 году окончил семь классов и поступил в медицинское училище. Проучился там полгода и решил идти в армию.

Его призвали 17 ноября. Обучался в Ленинграде на связиста, затем на радиста. Служил в войсках связи до самого конца войны. В мирное время продолжил служить в армии.

Ветеран удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и медали Жукова, а также юбилейных и ведомственных наград.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 5 мая составила пять баллов
05 мая 2025, 10:08

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 мая, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более автомобилей, что на 8,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В поликлинике Зарайска заработал рентген-кабинет с новейшим оборудованием
05 мая 2025, 09:53

Фото: пресс-служба м.о. Зарайск

Кабинет рентгенографии, оснащённый новейшим цифровым аппаратом, открылся в отремонтированной поликлинике Зарайска, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Новый рентген-аппарат позволяет быстро получать качественные снимки и сразу передавать их специалисту. Высокое разрешение изображений помогает своевременно диагностировать даже самые незначительные патологии и тем самым повышает шансы на успешную терапию», — сказал заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Иван Ломов.
Он добавил, что в день пройти рентгенографию на новом оборудовании смогут до 60 человек.

Снимки, сделанные новым аппаратом, сразу поступают в электронную карту пациента, где доступны его лечащему врачу.

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#зарайск
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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
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В Наро-Фоминске задержали мигранта, ставшего курьером телефонных мошенников
05 мая 2025, 09:38

Фото: пресс-служба м.о. Зарайск

Полиция задержала 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве, по данным следствия молодой человек причастен к двум преступным эпизодам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В Апрелевке курьер мошенников забрал у двух местных жителей 21 и 27 лет больше миллиона рублей, а в Наро-Фоминске пенсионерка отдала ему 350 тысяч рублей. В обоих случаях мошенники по телефону убеждали пострадавших, что с их счетов неизвестные переводят деньги на помощь ВСУ, поэтому все средства необходимо обналичить и передать курьеру для размещения на «безопасном счёте», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги у обманутых жителей и передавать их дальше, оставляя себе по три процента от каждой суммы. Сейчас полиция разыскивает его подельников.

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#мошенничество
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#полиция
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Третий этап благоустройства парка Талалихина в Подольске завершат осенью
05 мая 2025, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В парке имени Талалихина в Подольске реализуется третий этап благоустройства, он затрагивает набережную вдоль Парадного проезда, все работы должны быть завершены осенью текущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На набережной проложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки. В настоящее время здесь обустраивают спортивные и детские площадки, разбивают газоны, проводят электромонтажные работы», — говорится в сообщении.
Кроме того, на берегу реки Пахры строят пирсы: сейчас монтируется их деревянный и решётчатый настил, а также делают удобные спуски к воде.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благоустройство набережной ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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#подольск
#благоустройство
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Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье
04 мая 2025, 21:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в регионе.
Непогода, обрушившаяся на Подмосковье, серьёзно сказалась на работе инфраструктуры. Наибольший удар пришёлся по электросистемам Истры, Талдома, Дмитрова, Солнечногорска, Сергиева Посада и Клина.

В настоящее время самая сложная обстановка наблюдается в Дмитрове, где отключены от электроснабжения десятки населённых пунктов и более 300 СНТ. В округ было направлено максимальное число аварийных бригад – 36.

В ближайшее время также будут отправлены пять бригад и несколько передвижных генераторов. Задача, которая стоит перед ликвидаторами последствий стихии, – восстановление высоковольтных линий и подключение потребителей к электричеству в кратчайшие сроки.

В общей сложности в Подмосковье последствия циклона ликвидируют свыше 230 бригад, из которых 209 от Россетей и 26 от Мособлэнерго. Также в регион направлены бригады из Владимира, Воронежа, Нижнего Новгорода, Поволжья, Твери, Ульяновска и Ярославля.

«Есть положительная динамика – по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», – написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
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