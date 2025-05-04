Шествие «Бессмертного полка» и концерт военных песен прошли в Амстердаме

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Акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времён войны, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в центре Амстердама (Нидерланды). Мероприятия состоялись накануне, в субботу 3 мая.
Памятное событие началось в центре города на площади Дам с концерта песен военных лет в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки РФ Елены Баженовой, сообщает РИА Новости. Зрителями стали как участники акции, так и просто туристы и жители Амстердама, оказавшиеся на центральной городской площади в выходной день. Выступление сопровождалось бурными аплодисментами всех собравшихся.
Затем участники шествия «Бессмертный полк» с флагами СССР, России и бывших советских республик прошли маршем по центральным улицам и площадям Амстердама. По оценке корреспондента агентства, в акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только россияне и граждане постсоветских государств, но и голландцы.
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Затем участники шествия «Бессмертный полк» с флагами СССР, России и бывших советских республик прошли маршем по центральным улицам и площадям Амстердама. По оценке корреспондента агентства, в акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только россияне и граждане постсоветских государств, но и голландцы.
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Александр Бойцов