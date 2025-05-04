Шествие «Бессмертного полка» и концерт военных песен прошли в Амстердаме

У жительницы Тамбова Анастасии Поповой во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах тяжело заболела, а затем скончалась в госпитале её 57-летняя мать. Частное медицинское учреждение выставило счёт за услуги в размер 14 миллионов в пересчёте на рубли.