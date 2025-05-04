Дипломат Ким: В США акции к 80-летию Победы не обошлись без провокаций

Фото: istockphoto/Anton Gaev
В Вашингтоне впервые за шесть последних лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Проведение памятных акций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, не обошлось без попыток провокаций.
Об этом сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким. Акция «Бессмертный полк» была согласована с американскими властями и впервые с 2019 года была проведена в субботу, 3 мая. В шествии приняли участие сотни человек.
Шествие началось у Белого дома в 23.00 по московскому времени. Живущие в Соединенных Штатах россияне возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В марше приняли участие музыканты местного оркестра, которые исполнили «Катюшу», «Прощание славянки» и «День Победы».
В акции приняли участие живущие в США представители трёх поколений соотечественников и работник российского посольства, указано в сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства.
Читайте также:
В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»
В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»
«К сожалению, без попыток провокаций и иных нежелательных действий не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал российский дипломат.
Шествие началось у Белого дома в 23.00 по московскому времени. Живущие в Соединенных Штатах россияне возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В марше приняли участие музыканты местного оркестра, которые исполнили «Катюшу», «Прощание славянки» и «День Победы».
В акции приняли участие живущие в США представители трёх поколений соотечественников и работник российского посольства, указано в сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства.
Читайте также:
В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»
В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»
Александр Бойцов