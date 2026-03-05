В Подмосковье увеличилась пятилетняя выживаемость онкобольных

05 марта 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими диагнозами выросла в Московской области за последние пять лет на 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Достичь этого удалось благодаря увеличению доступности профилактических осмотров и диспансеризации, а также использованию самой современной медтехники.





«В регионе проводится большая работа по ранней диагностике и эффективному лечению онкозаболеваний. В результате за последние пять лет выживаемость онкопациентов в Московской области выросла с 57,9% до 67,2%», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.