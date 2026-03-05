В Подмосковье увеличилась пятилетняя выживаемость онкобольных
Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими диагнозами выросла в Московской области за последние пять лет на 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Достичь этого удалось благодаря увеличению доступности профилактических осмотров и диспансеризации, а также использованию самой современной медтехники.
«В регионе проводится большая работа по ранней диагностике и эффективному лечению онкозаболеваний. В результате за последние пять лет выживаемость онкопациентов в Московской области выросла с 57,9% до 67,2%», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Он добавил, что в регионе работают 25 центров амбулаторной онкопомощи. Кроме того, важную роль в борьбе с раком сыграло увеличение маммографических исследований: жительницы Подмосковья старше 40 лет могут записаться на эту диагностику самостоятельно, без предварительного получения направления.