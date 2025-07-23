В Подмосковье мальчику, избитому отчимом-инвалидом битой, ищут приёмную семью
Мальчику из подмосковного Видного, которого избил битой отчим-инвалид, ищут приёмную семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Главное условие – не разлучать 11-летнего Богдана с двумя сёстрами.
В настоящее время мальчик восстанавливается в детском центре имени Рошаля. Сейчас у него практически нет гематом, остались лишь синяки под глазами. Также у ребёнка имеется ментальная травма, поэтому с ним работают психологи.
Следующие две недели Богдану будут искать новую семью. Специалисты рассматривают только тех, кто готов взять сразу троих детей. Совместное проживание брата с сёстрами позволит ребятам быстрее адаптироваться к нормальной жизни.
Напомним, что на прошлой неделе мать Богдана отправили в СИЗО, где она пробудет не менее трёх месяцев. До этого был задержан избивший парня отчим Василий Васин. После этого 11-летний Богдан и его 13-ти и 8-летняя сёстры остались без опекунов. Сейчас они находятся под присмотром социальных работников.
Читайте также: