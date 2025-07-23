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Автомобиль улетел в болото в Подмосковье

SHOT: автомобиль улетел в болото в подмосковной деревне Зверево
Фото: iStock/Omnesolum

Автомобиль улетел в болото в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл в деревне Зверево Троицкого округа.

По предварительным данным, внутри машины никого нет. Она находится в пяти метрах от берега и по крышу ушла под воду.

В настоящее время неизвестно, как именно легковушка оказалась в воде.

По данным местных жителей, с которыми пообщался телеканал 360, с утра к месту обнаружения авто приезжали полицейские. Также на берегу собрался народ, который переживает за судьбу водителя и возможных пассажиров.

Пользователи соцсетей предполагают, что причиной произошедшего могли быть плохие погодные условия или техническая неисправность автомобиля.

Анастасия Чинкова

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