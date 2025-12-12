Достижения.рф

Жителей Подмосковья предупредили об опасности неиспользуемого номера телефона

оригинал Фото: Istock / Elena Perova

Деактивированный номер телефона, проданный другому абоненту, может стать источником угрозы для прежнего владельца. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



Операторы связи вправе заблокировать SIM-карту спустя определенный период неактивности – обычно от 90 до 180 дней. Опасность в том, что другому абоненту будет продан номер, который ранее использовался для регистрации в банковских приложениях, соцсетях, электронных кошельках и на портале «Госуслуги».

Это создаёт угрозу взлома аккаунтов, поскольку новый владелец старого номера сможет получать СМС-коды для восстановления доступа к профилю и личным данным прежнего владельца

«Если вы больше не пользуетесь номером телефона, составьте перечень сервисов, где он используется. Это могут быть банковские счета и финансовые приложения, государственные платформы, электронная почта и облачные хранилища, соцсети и мессенджеры, маркеты товаров и услуг. Необходимо обновить контактные данные везде, где возможно», – рассказали в ГУРБ.
Далее нужно связаться с банком и уведомить о смене номера. Это предотвратит отправку финансовой информации на старый номер.

После этого нужно обновить профиль на портале госуслуг. Это можно сделать в приложении банка, если номер уже заменён, через личный кабинет на официальном портале или при посещении МФЦ.

Электронная почта – ключ ко многим аккаунтам. Поэтому важно удалить старый номер из всех способов входа и восстановления почты.

Все эти простые шаги помогут сохранить конфиденциальность и предотвратить потерю денег или персональных данных, заключили в ведомстве.
Лора Луганская

