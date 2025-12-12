Жителей Подмосковья предупредили об опасности неиспользуемого номера телефона
Деактивированный номер телефона, проданный другому абоненту, может стать источником угрозы для прежнего владельца. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Операторы связи вправе заблокировать SIM-карту спустя определенный период неактивности – обычно от 90 до 180 дней. Опасность в том, что другому абоненту будет продан номер, который ранее использовался для регистрации в банковских приложениях, соцсетях, электронных кошельках и на портале «Госуслуги».
Это создаёт угрозу взлома аккаунтов, поскольку новый владелец старого номера сможет получать СМС-коды для восстановления доступа к профилю и личным данным прежнего владельца
«Если вы больше не пользуетесь номером телефона, составьте перечень сервисов, где он используется. Это могут быть банковские счета и финансовые приложения, государственные платформы, электронная почта и облачные хранилища, соцсети и мессенджеры, маркеты товаров и услуг. Необходимо обновить контактные данные везде, где возможно», – рассказали в ГУРБ.Далее нужно связаться с банком и уведомить о смене номера. Это предотвратит отправку финансовой информации на старый номер.
После этого нужно обновить профиль на портале госуслуг. Это можно сделать в приложении банка, если номер уже заменён, через личный кабинет на официальном портале или при посещении МФЦ.
Электронная почта – ключ ко многим аккаунтам. Поэтому важно удалить старый номер из всех способов входа и восстановления почты.
Все эти простые шаги помогут сохранить конфиденциальность и предотвратить потерю денег или персональных данных, заключили в ведомстве.