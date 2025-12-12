Жителей Подмосковья предупредили об опасности неиспользуемого номера телефона

12 декабря 2025, 21:30

оригинал Фото: Istock / Elena Perova

Деактивированный номер телефона, проданный другому абоненту, может стать источником угрозы для прежнего владельца. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Операторы связи вправе заблокировать SIM-карту спустя определенный период неактивности – обычно от 90 до 180 дней. Опасность в том, что другому абоненту будет продан номер, который ранее использовался для регистрации в банковских приложениях, соцсетях, электронных кошельках и на портале «Госуслуги».



Это создаёт угрозу взлома аккаунтов, поскольку новый владелец старого номера сможет получать СМС-коды для восстановления доступа к профилю и личным данным прежнего владельца

«Если вы больше не пользуетесь номером телефона, составьте перечень сервисов, где он используется. Это могут быть банковские счета и финансовые приложения, государственные платформы, электронная почта и облачные хранилища, соцсети и мессенджеры, маркеты товаров и услуг. Необходимо обновить контактные данные везде, где возможно», – рассказали в ГУРБ.